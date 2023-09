Cronaca Cagliari: Scontro in Via Sonnino, agente della Polizia municipale ferito in un incidente

CAGLIARI - Dramma in pieno centro. Ieri, in via Sonnino a Cagliari, all’altezza del comando Legione Sardegna dei carabinieri, un’auto è entrata in collisione con una moto della Polizia municipale. L'incidente ha provocato ferite all'agente che era alla guida della moto. Soccorso prontamente dalle squadre di emergenza, l'ufficiale è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza del 118. Fortunatamente, nonostante la dinamica dell'accaduto potrebbe far temere il peggio, il poliziotto non è in condizioni gravi. Dopo le prime cure mediche, gli è stato assegnato un codice giallo, indicando che la situazione, pur essendo di media gravità, non mette a rischio la sua vita. La zona dell'incidente è stata subito presidiata dalle forze dell'ordine. Per i rilievi dell’accaduto e per stabilire la dinamica precisa dello scontro, sono al lavoro i carabinieri. Ancora ignote le cause che hanno portato al sinistro, ma le indagini sono in corso e si attendono ulteriori dettagli nelle prossime ore.