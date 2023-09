Cronaca Dramma sfiorato a Porto Torres: Donna salvata in extremis dai Carabinieri

Porto Torres, 25 settembre - Una tragica telefonata nella notte ha messo in allarme la centrale della Compagnia Carabinieri di Porto Torres. Un uomo disperato ha segnalato che la moglie non era rientrata a casa e aveva espresso propositi suicidi. La gravità della situazione ha scatenato immediatamente le ricerche su tutto il territorio. Poche ore dopo la prima segnalazione, l'uomo ha fornito una localizzazione precisa: "Abbacurrente", sulla strada per Platamona. Le pattuglie hanno intensificato le ricerche nella zona indicata, ma la soluzione del dramma si è manifestata in modo inaspettato. Un sentiero poco battuto nei pressi della torre di Abbacurrente ha attirato l'attenzione di un militare che ha guidato l'equipaggio in quella direzione. Ciò che si sono trovati davanti ha avuto dell'incredibile: un'auto in precario equilibrio sulla scogliera, con la metà anteriore sospesa nel vuoto. All'interno, la donna, in stato confusionale, ancora viva ma in evidente pericolo. Grazie alla prontezza e al coraggio di due Carabinieri, la situazione è stata gestita con professionalità e dedizione. Mentre un militare bilanciava il peso dell'auto per evitarne la caduta, l'altro, con estrema delicatezza, ha estratto la donna, ormai semincosciente, dall'abitacolo. In pochi minuti sul posto è arrivata un'ambulanza che ha trasportato la donna in ospedale, dove ora si trova sotto osservazione e cura. La vettura è stata successivamente recuperata con l'aiuto di un carroattrezzi, ma l'evento ha lasciato un segno profondo nella comunità di Porto Torres. Questo episodio sottolinea l'importanza del tempestivo intervento delle forze dell'ordine e il ruolo cruciale che giocano nella salvaguardia della vita umana. La situazione ha avuto un esito positivo grazie all'intuizione, alla formazione e al coraggio di quei militari che, quella notte, non hanno esitato a mettersi in gioco per salvare una vita.