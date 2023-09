Cronaca Con la ferrari a zig zag sulla statale nel nuorese: Le corse estreme del signor "Bicchiere Mezzo Pieno"

La Strada Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese non aveva mai visto una Ferrari 358 spider rossa danzare così: sbandava, tentennava, si muoveva come un'acrobata pasticciona al suo primo numero da trapezista. Gli osservatori casuali avrebbero potuto pensare che stesse tentando una nuova e innovativa tecnica di guida, chissà, magari per evitar le buche. E invece no, il nostro audace pilota stava semplicemente esplorando la strada in modo... etilico! A suonare l'alarm "Martini" è stata la Polizia stradale, che ha intercettato l’artista volante: un entusiasta cittadino tedesco che ha subito offerto una prova di bravura con l’alcoltest. E quale performance! Oltre due volte il limite legale. È chiaro, quando si decide di esagerare, meglio farlo in grande stile, con una Ferrari, anziché con una modesta utilitaria. Ma attenzione, il nostro eroe non era l'unico "festaiolo" sulla strada quella domenica mattina. Negli ultimi venti giorni, ben 46 aspiranti James Bond, tutti con un martini in mano (agitato, non mescolato), sono stati fermati. E non parliamo di agenti segreti in pensione. Infatti, la maggior parte di questi avventurosi ha un'età compresa tra i 33 e i 65 anni, mentre alcuni, incredibilmente, sono giovani che hanno ottenuto la patente da meno di tre anni. Ah, i giovani e il loro intraprendente spirito! Questo balletto di Ferrari e bicchierini ricorda a tutti noi l'importanza della sicurezza e l'irresponsabilità dell'abbinamento "alcool-volante". Chissà, forse il nostro protagonista stava cercando di stabilire un nuovo record per il più alto tasso alcolemico in una supercar? Ma grazie alla prontezza della Polizia Stradale di Nuoro, il pericolo è stato scongiurato e le strade sono un po' più sicure. Ricordatevi, amici: se volete ballare, meglio farlo fuori dalla macchina. E se proprio volete fare una corsa folle, provate con un paio di sneakers anziché con una Ferrari. E soprattutto, lasciate il bicchiere a casa.