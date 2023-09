Gli "007" dell'esame di guida: Auricolari e telecamere al servizio dei meno preparati

C'è chi, infatti, ha deciso di portare il concetto di "chiamata d'aiuto" a un livello decisamente più avanzato. Tre aspiranti automobilisti stranieri e un "coraggioso" italiano, nel tentativo di aggirare i difficili meandri dell'esame di guida, hanno deciso di ingaggiare, a caro prezzo, un suggeritore dotato di una microtelecamera che inquadrava il sacro monitor dei quesiti.





Grazie a un piccolo auricolare, i nostri impavidi candidati ricevevano le risposte direttamente nell'orecchio, come se James Bond si fosse trasformato in un istruttore di guida improvvisato. Ma, ahimè, il piano non era perfetto. L'artificio è stato scoperto e ora la Polizia Stradale di Nuoro è sulle tracce dei complici. E, a quanto pare, la moda dell'auricolare "magico" sta diventando virale: a Cagliari, infatti, la Polizia ha già denunciato diverse persone, principalmente straniere, per aver utilizzato lo stesso stratagemma.





La lezione da trarre? Forse è il momento di investire più tempo sui libri di teoria e meno sui gadget tecnologici. Dopotutto, la sicurezza stradale non è un gioco e, come diceva un certo Q a James Bond: "Ricorda 007, hai delle responsabilità!" E queste non includono barare all'esame di guida.

La prossima volta che vedrete qualcuno parlare da solo durante un esame di guida, potrebbe non essere nervosismo, ma un'innovativa - seppur illegale - tecnica d'apprendimento! Ebbene sì, come emerge dalle recenti denunce della Polizia Stradale di Nuoro, non sono solo gli studenti delle scuole superiori a fare ricorso a trucchetti tecnologici.