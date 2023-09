Proseguono senza sosta in tutta la Sardegna le iniziative di prevenzione dei volontari di Mondo Libero dalla Droga

Non si pensa che sono droghe a tutti gli effetti anche quelle che in tanti, soprattutto i giovani, considerano “leggere” come la marijuana e altre che in effetti sono “legali” come l’alcol e tanti farmaci prescritti ma che, in quanto agli effetti negativi che provocano, non hanno niente da invidiare a quelle droghe “pesanti”. Per i volontari non c’è differenza, visto che tutte danneggiano la mente e il corpo di chi le assume. Lo scopo che li anima è contrastare con tutti i mezzi l’uso dilagante di sostanze stupefacenti di qualsiasi tipo, senza distinzione tra droghe “leggere” e “pesanti”, “legali” o “illegali”, visto che sempre di droghe si parla, denunciando con chiarezza in quali conseguenze si può incorrere con l’abuso di antidolorifici, psicofarmaci, antipsicotici e ansiolitici, soprattutto quando, per ottenere uno sballo maggiore, si mischiano con alcol o altre droghe, creando un cocktail talvolta mortale. Informazione e istruzione sono le parole d’ordine dei volontari, convinti che solo informando e istruendo con chiarezza e senza falso moralismo e proibizionismo, potremo strappare i nostri ragazzi dalla droga che il filosofo L. Ron Hubbard definiva come “l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale”.





I volontari di Mondo Libero dalla Droga saranno sempre in prima fila, pur consapevoli che la guerra sarà lunga e dura. Talvolta incontrano sul loro cammino spacciatori e consumatori incalliti che, per giustificare i loro crimini, sono disposti di vendersi l’anima al diavolo pur di incrementare il loro business criminale e, con coraggio, passano l’informazione anche a loro. Sappiamo che la droga elimina qualsiasi barlume di razionalità, umanità e di futuro dai pensieri di chi ne fa uso, il dovere di chi ha ancora razionalità, umanità e vorrebbe un futuro per questa società, è di mettere in guardia i ragazzi che ciò che non conoscono della droga può ucciderli. Non farlo sarebbe colpevole complicità.

Non si fermano i volontari della Fondazione Mondo Libero dalla Droga e di Scientology decisi ad informare il maggior numero possibile di cittadini sugli effetti di qualsiasi sostanza stupefacente. Nelle giornate tra lunedì e mercoledì di questa settimana saranno gli abitanti di Cagliari, Nuoro e Villasor a ricevere le preziose informazioni dei volontari, da oltre dieci anni impegnati a contrastare lo spaccio e il consumo di droghe di qualsiasi tipo. Quando si parla di droga la mente va subito all’eroina, cocaina, crack, LSD; insomma, a quelle sostanze più conosciute e più in uso.