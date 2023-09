Allarme a Cala Cipolla: Turista rileva ordigno sottomarino, spiaggia evacuata

L'eccezionale scoperta ha immediatamente allertato le autorità locali. La sindaca Maria Concetta Spada, di fronte al potenziale pericolo, ha agito con prontezza, evacuando l'intera spiaggia e bloccando ogni accesso, sia veicolare che pedonale. Un'ordinanza è stata rapidamente emanata, mettendo al bando ogni attività nell'area fino a quando gli artificieri della Marina non avranno completato le loro operazioni di bonifica. E mentre gli esperti si preparano a investigare e, se necessario, a disinnescare l'ordigno, l'area è stata cinta e contrassegnata con nastri e segnalazioni chiare.





Tuttavia, la curiosità sembra aver avuto la meglio su alcuni bagnanti che, nonostante i divieti, hanno tentato di avvicinarsi. "Abbiamo intensificato le misure di sicurezza, installando transenne e dispiegando agenti della polizia locale per assicurarci che nessuno attraversasse l'area", ha dichiarato la sindaca Spada all'ANSA, sottolineando l'importanza di una "vigilanza rigorosa". La scoperta ha generato ansia tra i residenti e i visitatori, ma le azioni tempestive delle autorità mirano a garantire la sicurezza di tutti. Ora, mentre Cala Cipolla attende con il fiato sospeso, si spera che l'incidente possa essere risolto rapidamente e che le tranquille giornate estive possano riprendere senza ulteriori intoppi.

In uno scenario da cartolina come Cala Cipolla, nel Comune di Domus de Maria in Sardegna, le vacanze si sono improvvisamente interrotte. Un turista attento ha segnalato un inquietante ritrovamento: un presunto ordigno bellico che giaceva a soli 1,5 metri di profondità, immerso nelle acque cristalline del luogo.