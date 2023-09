Mete 2023: Flussi migratori e l'impatto economico in Sardegna – Scoperte e visioni per un futuro integrato

L’evento, organizzato in maniera magistrale dalla associazione precedentemente citata e moderato in maniera impeccabile dalla nota dott.ssa Katia Luciani, ha visto la partecipazione di importanti personalità del settore. Innanzitutto il presidente regionale delle Acli, il dott. Mauro Carta, oltre a lui, presente all’incontro, il gruppo che ha condotto questa importante ricerca costituito dalle dott.sse Vania Statzu (coordinatrice dei lavori), Sara Marongiu e Francesca Tatti (entrambe in collegamento on line) che si sono occupate delle parti della ricerca relative ai dati demografici e all’impatto che gli stranieri hanno nell’economia della Sardegna. Presenti in codesta situazione anche il dott. Marco Sechi (Responsabile del Settore immigrazione della Regione Sardegna) e il dott. Giorgio Pintus rappresentante della Cgil che hanno fatto interventi di grande interesse e di notevole spessore. Nel dossier, creato dall’Osservatorio permanente sulla condizione sui flussi migratori e sulle condizioni delle migrazioni in Sardegna (Regione autonoma della Sardegna Assessorato al Lavoro e all’Emigrazione e CREI Acli) è stata esposta in maniera estremamente chiara e dettagliata la situazione attuale degli stranieri sul territorio isolano mettendo in luce come i flussi migratori verso la Sardegna siano argomenti di significativo interesse per tutti noi, trattando temi che vanno dall’analisi demografica isolana, alla presenza dei cittadini stranieri, oltre a elementi socio- economici di grande importanza che fanno essere i cittadini provenienti fuori dall’Isola un grande supporto e un enorme risorsa sia in termini demografici che economici e sociali.





Oltre ai dati proposti, sono state evidenziati le misure che facilitino l’integrazione degli stranieri nel territorio sardo (come l’help Desk) ed illustrate situazioni relative a figli di immigrati di seconda e terza generazione (provenienti da altre aree geografiche del mondo) che proporranno progetti di varie tipologie con l’obiettivo di creare circostanze atte allo sviluppo dell’Isola. Nel corso dell’avvenimento sono state rimarcate, inoltre, le criticità della Sardegna come meta attrattiva, l’incidenza degli stranieri sul Pil regionale oltre a elementi relativi a previsioni future di stampo economico. Per quanto riguarda i numeri il “Mete 2023” afferma che i migranti presenti nell’Isola sono circa cinquanta mila con un lieve calo dell’1.9% rispetto a 4 anni fa, ma in ripresa nell’ultimo anno. Tre su quattro, inoltre, vivono nelle provincie di Cagliari (31,2%) e Sassari (42.1%) e sono in maggioranza donne 25727.





Di queste ultime il numero più elevato in termini percentuali si trova nella provincia di Oristano infatti esse rappresentano il 60,4% dei residenti stranieri. In seconda posizione abbiamo la provincia di Nuoro con il 53.5% segue quella di Sassari con il 53.2% in coda la provincia del Sud Sardegna e la città metropolitana di Cagliari con il 50%. Da notare, a tal proposito, che i rumeni costituiscono la comunità di immigrati più cospicua con undici mila presenze. Secondo i dati del Ministero dell’Interno relativi a 2022 su 107268 presenti nel territorio nazionale gli stranieri che si trovano nei centri di accoglienza messe a disposizione dalla Regione Sardegna sono 1539 (1041 nel 2021) e rappresentano 1.4% del totale. Dei migranti che si trovano nel territorio sardo, afferma sempre il dossier,1280 sono collocati nelle strutture di accoglienza straordinaria e 259 sono ospitati nel sistema di accoglienza e integrazione. Degno di considerazione, inoltre sempre in questo ambito, che nell’Isola (nel corso dell’ultimo anno) si è verificato un incremento dei posti a disposizione per quanto concerne i progetti attivi di accoglienza che sono passati da 266 a 351. In merito a quest’ultimo dato possiamo far notare che 307 sono ordinari mentre 44 riguardano ragazzi minorenni. Degno di considerazione, inoltre, il fatto che nel 2020 i contribuenti nati all’estero si attestavano sulle 41132 unità (il 3.9% del totale) contro una media nazionale pari al 10.1% con un volume di redditi pari a 500 milioni di euro mentre i contribuiti in ambito previdenziale sono pari a 100 milioni.





Questi, in termini numerici, sono i dati emersi durante l’incontro relativo al report “Mete 2023”. Ringraziamo i membri della Crei Acli Sardegna (in primis il suo presidente il dott. Mauro Carta e le sue collaboratrici), il dott. Pintus e il dott. Sechi di averci reso partecipi di questi dati di importante spessore umano ed economico e auspicando che la situazione migliori sempre di più e che vi sia una sempre migliore integrazione da parte degli stranieri sia sul territorio nazionale che su quello sardo vi salutiamo con affetto.

