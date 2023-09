Donare gli organi: In previsione della Giornata del “Sì” del 1 ottobre, Aido Sardegna, Aou di Cagliari e Arnas G. Brotzu unite

Giovedì 28 settembre, si parte alle 12.30, con la conferenza stampa all’Unipol Domus per la presentazione dell’incontro di calcio Associazione ex calciatori Cagliari Calcio – Rappresentativa Giornalisti e della Giornata Nazionale del "Si" 2023. La mattina di venerdì 29 a Villaputzu si svolgerà la visita al viale dei Donatori, inserito nel bilancio sociale Aido 2022. Sempre nell’arco della mattinata ci sarà l’incontro con gli studenti dell’I.I.S.S. “G.Dessì” a Villaputzu che vedrà come tema la sensibilizzazione alla cultura della donazione degli organi, tessuti e cellule e l'attività trapiantologica. Il pranzo sarà organizzato e offerto dagli studenti dell’Istituto alberghiero di Villaputzu mentre nel pomeriggio ci sarà l’incontro con i sindaci del territorio ed i dirigenti di Aido Sardegna, presso la sala Consiliare del Comune di Villaputzu.





In chiusura della giornata, lo spettacolo musicale con il coro polifonico “Terre del mare” e suonatore di launeddas. Sabato 30 settembre a Cagliari si terrà l’incontro con gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico Pietro Martini” sulla sensibilizzazione alla cultura della donazione degli organi, tessuti e cellule e sull’attività trapiantologica. Nel pomeriggio, alle 16, si disputerà l’incontro di calcio tra l’Associazione ex calciatori Cagliari Calcio – Rappresentativa Giornalisti, presso il campo sportivo comunale “E.Sanna” – Tanca ‘e Linarbus a Elmas. Seguiranno i saluti della sindaca di Elmas e gli interventi sulla sensibilizzazione alla donazione di organi e testimonianze di pazienti trapiantati e di familiari del donatore. Si prosegue con la premiazione delle squadre e la presentazione atleti “speciali” che correranno il 5 novembre, con i vessilli Aido Sardegna, la maratona di Assisi e dimostrazione di corsa con atleta non vedente. La giornata si concluderà con la consegna agli atleti “speciali” delle canotte “Aido” da indossare durante la maratona. La settimana culminerà con la Giornata nazionale del "Sì" domenica 1 ottobre. Prima ci sarà il collegamento con le piazze nazionali per la celebrazione dell’evento e successivamente, nella Sala Conferenze Arnas G.Brotzu, Piazzale A. Ricchi 1, si terrà il convegno a cui parteciperanno: Chiara Seazzu, direttore generale dell’Aou di Cagliari, Agnese Foddis, direttore generale dell’Arnas G. Brotzu, Flavia Petrin, presidente Aido Nazionale, Massimo Cardillo, direttore Centro Nazionale Trapianti, Lorenzo D’Antonio, coordinatore Centro Regionale Trapianti Sardegna, Antonio Manti, coordinatore donazione e trapianti dell’Arnas G. Brotzu, Ugo Storelli, esperto in trapianti, ex coordinatore dell’ Arnas G. Brotzu e Fabrizia Salvago, psicologa clinica dell’Arnas G. Brotzu.

Cagliari 25 settembre 2023. Si rinnova l’impegno di Aido Sardegna (delegazione regionale dell’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), Aou di Cagliari e Arnas G. Brotzu per la promozione e l’importanza del "Sì" alla donazione. L’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, attraverso tutti i canali di comunicazione, lancerà una campagna dedicata, che si affianca a quella annuale già in programma, utilizzando sempre l’hashtag #failatuascelta. Aido Sardegna quest’anno organizza quattro giornate dedicate all’informazione, lo scambio e il divertimento.