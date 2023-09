Siniscola: Turisti stranieri sanzionati per sosta abusiva in aree protette





Questa normativa proibisce chiaramente il transito e la sosta di veicoli sulle spiagge, nonché il calpestio delle dune e della vegetazione locale. In seguito alla violazione, ai trasgressori sono state comminate le sanzioni previste dalla legge. È fondamentale sottolineare che, durante la stagione estiva, l'attività di vigilanza da parte delle Stazioni forestali costiere e della Blon è incessante, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle aree litoranee, particolarmente vulnerabili dal punto di vista ambientale, e prevenire comportamenti scorretti o dannosi.

Nella giornata di ieri (24 settembre), le autorità del Corpo forestale hanno risposto a una segnalazione al numero di emergenza ambientale 1515 riguardo alla presenza di camper e tende sul litorale nella zona "Mandra e pische", nel territorio del Comune di Siniscola. Giunti sul posto, gli agenti della Stazione forestale di Siniscola hanno constatato la presenza di cinque automezzi attrezzati per il campeggio, parcheggiati in un'area dunale sensibile. I proprietari degli automezzi, tutti turisti stranieri, sono stati rapidamente identificati e contestati per aver violato l'art. 3 lettera G dell'Ordinanza balneare.