GrIG: Gestione ambigua di Punta Giglio mette a rischio il patrimonio naturale?

Di fronte a tali cambiamenti, non sarebbe forse prudente avviare un'approfondita procedura di valutazione di impatto ambientale? La questione centrale rimane: il compito primario di un ente gestore di un'area protetta non dovrebbe essere la salvaguardia del suo prezioso ecosistema piuttosto che promuovere un turismo potenzialmente invasivo? Con Porto Conte e Punta Giglio già sotto diversi vincoli di protezione, ci si chiede se sia giunto il momento di adottare una gestione ambientale più attenta e responsabile.

Nonostante le numerose segnalazioni e preoccupazioni di esperti ambientali, l'Azienda speciale di gestione del Parco naturale regionale di Porto Conte continua a sostenere la realizzazione del progetto per la mitigazione del rischio frana in falesia Punta Giglio. L'approvazione del 2022 dichiara come obiettivo primario la prevenzione di frane e erosione, pur riconoscendo la natura inevitabile di tali fenomeni. Tuttavia, emerge un ulteriore obiettivo: la creazione di infrastrutture turistiche, incluse aree per snorkeling e immersioni. Questo, nonostante la zona ospiti importanti specie avifaunistiche, come confermato da recenti monitoraggi dell'I.S.P.R.A. È particolarmente preoccupante notare la sparizione della colonia di Gabbiano corso, un elemento chiave del patrimonio naturale sardo e mediterraneo. L'incremento delle attività umane nella zona potrebbe essere la causa di questo declino.