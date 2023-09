Operazione trasparenza: La Polizia locale intensifica i controlli di velocità a Sassari

Le zone di maggiore criticità sono risultate essere località Ottava e via Predda Niedda, rispettivamente con 146 e 142 violazioni. Inoltre, durante lo stesso periodo, 21 patenti sono state sospese. La strategia adottata dalla Polizia locale non si limita ai semplici controlli. Infatti, essa fa parte di un programma più vasto che combina prevenzione, educazione e sensibilizzazione. Interazioni e confronti diretti nelle scuole mirano a promuovere la cultura della legalità tra i giovani. Parallelamente, vengono condotte campagne informative e potenziati i dispositivi di vigilanza lungo le strade. L'obiettivo principale dell'Operazione Trasparenza è la prevenzione. Le postazioni di controllo sono sempre annunciate in anticipo, garantendo trasparenza e permettendo ai conducenti di essere immediatamente consapevoli delle proprie azioni, non appena viene commessa un'infrazione. Inoltre, offre l'opportunità ai conducenti di sollevare eventuali eccezioni che verranno annotate nel verbale.





Parallelamente ai controlli di velocità, sono in atto cinque campagne di sicurezza stradale: "Smartphone zombie", mirata a contrastare la distrazione dei pedoni che attraversano la strada utilizzando il cellulare, mettendo a rischio la propria incolumità. Rafforzamento dei controlli sull'uso del cellulare alla guida, un comportamento che spesso è causa di gravi incidenti stradali. Verifiche sullo stato psico-fisico dei conducenti, per prevenire la guida sotto l'effetto di alcol o droghe. Controlli sull'uso delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta per i bambini. Infine, attenzione alle infrazioni che, seppur non incidendo direttamente sulla frequenza degli incidenti, influiscono sulla gravità delle conseguenze in caso di sinistro. Con queste iniziative, la Polizia locale di Sassari conferma il proprio impegno a garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.

La Polizia locale di Sassari rafforza il proprio impegno nella promozione della sicurezza stradale e nella riduzione dei comportamenti illeciti. Fino al 30 novembre, come parte dell'Operazione Trasparenza, il telelaser sarà attivo in diverse arterie della città tra cui la S.S. 200 (Sassari-Sorso), S.P. 18 Bancali, S.P. 42 Campanedda, e numerose vie urbane. Questo rafforzamento dei controlli ha già mostrato risultati significativi. Dal gennaio al settembre di quest'anno, sono stati effettuati oltre 150 controlli, risultando in 420 infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità.