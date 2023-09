Cronaca Gravi danni all'agricoltura nel terralbese a seguito di una tromba d'aria

L'agricoltura nel Terralbese, Oristano, ha subito un duro colpo a causa della tromba d'aria che ha colpito la zona venerdì sera. Sebbene i dati precisi sui danni siano ancora in attesa di conferma, le informazioni preliminari indicano danni significativi alle colture e alle strutture come serre e capannoni. Coldiretti riferisce che le perdite maggiori si sono verificate nelle produzioni orticole. In particolare, le aziende che hanno riportato i danni più gravi sembrano essere Podda, situata nel Comune di Uras, e le aziende Lotta e Naturalis, con sede a San Nicolò d’Arcidano. La forte pioggia ha ulteriormente aggravato la situazione, compromettendo altre coltivazioni della regione e mettendo in difficoltà l'economia di numerose aziende agricole. In risposta, alcuni Comuni colpiti, come Terralba, stanno prendendo provvedimenti per dichiarare lo stato di calamità naturale. Ciò consentirà alle aziende danneggiate di richiedere indennizzi. Paolo Corrias, presidente della Coldiretti di Oristano, ha espresso la sua solidarietà agli agricoltori colpiti, sottolineando l'importanza di affrontare la questione dei cambiamenti climatici con rinnovato impegno. Ha affermato che gli eventi atmosferici estremi sono in aumento e che è essenziale iniziare una discussione che parta dai territori locali e raggiunga le massime istituzioni. Emanuele Spanò, direttore di Coldiretti Oristano, ha fatto eco alle preoccupazioni di Corrias, aggiungendo che hanno ricevuto diverse segnalazioni di danni da parte delle aziende. Ha evidenziato in particolare danni alle strutture e agli ortaggi a foglia coltivati in pieno campo, compromessi dalla pioggia e che ora non potranno essere venduti, creando ulteriori problemi economici per le aziende colpite e per la comunità locale.