Cronaca Operazione antidroga a Milis: Arrestato 64enne, trovato in possesso di 3kg di Marijuana

Un controllo di routine si è trasformato in una grossa operazione antidroga per i carabinieri delle stazioni di Milis, Seneghe e Riola Sardo. Il bilancio parla chiaro: un arresto, una denuncia, tre chilogrammi di marijuana e cinque piante di canapa sequestrati. Tutto ha avuto inizio quando un giovane di 19 anni è stato fermato per un controllo e trovato in possesso di 20 grammi di marijuana. Ma la sorpresa più grande stava per arrivare. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno notato un forte odore di marijuana provenire da una casa vicina. Una successiva ispezione ha rivelato un vero e proprio giardino del peccato: nel cortile, ben nascoste, crescevano cinque piante di Cannabis indica. Ma non era finita qui. Nella casa erano appese altre piante, in fase di essiccazione, pronte a produrre altri 3 chilogrammi di marijuana. Il proprietario della casa, un disoccupato di 64 anni, non ha potuto far altro che ammettere la coltivazione e detenzione delle sostanze stupefacenti. È stato immediatamente arrestato e condotto in Tribunale. Ieri, sabato 23 settembre, il giudice di Oristano ha convalidato l'arresto, imponendo all'uomo l'obbligo di dimora a Milis. Il 19enne, dal canto suo, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. Un episodio che mostra ancora una volta come l'attenzione e la prontezza delle forze dell'ordine siano essenziali nella lotta contro la droga e il crimine organizzato.