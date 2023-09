Cronaca Truffa all'affitto a Villaputzu: Lo studente paga ma la stanza non esiste!

In un mondo sempre più digitale, anche le truffe si adattano. Un giovane studente di 21 anni, originario di Villaputzu, ne ha fatto l'amara esperienza. Alla ricerca di una stanza in affitto, si è imbattuto in un annuncio online che sembrava perfetto. Dopo aver stabilito un contatto con il presunto locatore, ha pagato una caparra di 800 euro, corrispondente a due mensilità, tramite bonifico a una carta prepagata Postepay Evolution. Tuttavia, una volta effettuato il pagamento, la stanza promessa è svanita nel nulla, e con essa anche il "locatore". Fortunatamente, la storia non finisce qui. I carabinieri sono intervenuti, seguendo la traccia del denaro. Nonostante la carta prepagata fosse intestata a una terza persona, vittima di un furto d'identità qualche mese prima, sono riusciti a identificare il vero colpevole. L'autore dell'annuncio si è rivelato essere un uomo di 34 anni, originario di Taranto, già noto alle forze dell'ordine per episodi simili. È stato denunciato in stato di libertà e ora dovrà rispondere di truffa aggravata. Il consiglio per tutti è sempre lo stesso: in un mondo digitale, è fondamentale verificare le informazioni prima di effettuare pagamenti o condividere dati personali. La sicurezza prima di tutto.