Cronaca Abbandono nel cuore di Cagliari: Cinque cuccioli gettati come rifiuti, ma la speranza è dietro l'angolo...

CAGLIARI, Quartiere Sant'Avendrace - In una città come Cagliari, conosciuta per la sua storia, la sua bellezza e la cordialità dei suoi abitanti, è difficile immaginare che possano accadere gesti di tale crudeltà. Eppure, ieri sul marciapiede del Quartiere Sant'Avendrace, un individuo senza scrupoli ha lasciato una borsa contenente cinque cuccioli di cani, come fossero rifiuti da gettare via. Il gesto spregevole ha destato indignazione e sdegno: "Chiunque sia stato, siete solamente degli infami", è il pensiero di molti residenti e amanti degli animali. Ma, come spesso accade nelle storie di abbandono, vi è un barlume di speranza. Fortunatamente, nel dramma emerge l'animo altruistico e compassionevole di chi non si tira indietro di fronte al bisogno: dei passanti dal cuore grande hanno raccolto i cuccioli, assicurando loro una nuova chance di vita. Attualmente, i piccoli sono al sicuro presso il rifugio "Amico Mio", alle porte di Cagliari, dove vengono amorevolmente curati e svezzati da una balia dedicata. Il rifugio "Amico Mio" ha già annunciato che, una volta completato lo svezzamento, i cuccioli saranno pronti per essere adottati da famiglie responsabili. Tutti coloro che desiderano offrire il proprio sostegno o avere informazioni possono visitare il sito www.associazioneamicomio.it. L'appello, ora, è rivolto ai cittadini: chiunque abbia notizie o abbia assistito all'abbandono, è pregato di contattare le autorità per denunciare il fatto. Solo con la collaborazione di tutti si potrà dare un segnale forte contro questi atti di inciviltà e proteggere i più indifesi.