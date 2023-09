Cronaca Alba spezzata: La Provinciale 65 di Arbus si tinge di tragedia

ARBUS – Le strade della Sardegna, con le loro curve e i loro paesaggi mozzafiato, nascondono talvolta storie tragiche. E così, su un pezzo di asfalto della provinciale 65, all'altezza della frazione Sant'Antonio di Santadi, si è scritta l'ultima pagina della storia di Luigi Surano, 38 anni, ciclista di Arbus. Mentre l'alba colorava di rosso il cielo, l'incontro tra la bici di Surano e una Mitsubishi Pajero ha spezzato l'armonia del mattino. La strada, che solitamente racconta di viaggi e avventure, oggi racconta di un addio. Un addio che pesa come il piombo, che lascia una scia di domande e perché. La responsabilità, in questi casi, non può e non deve essere attribuita con leggerezza. Il conducente del veicolo ha mostrato umanità, fermandosi subito per prestare soccorso e chiamando aiuto. Una chiamata, quella al 118, che ha portato sul luogo medici e carabinieri. I tentativi di rianimare Luigi sono stati vani, e quella frazione di Sant'Antonio di Santadi si è trasformata, per qualche ora, in un luogo di dolore e commozione. Le indagini sono in corso, e in queste ore i carabinieri della Compagnia di Villacidro cercano risposte, ricostruendo il tragico puzzle. Ogni pezzo che si aggiunge restituisce un'immagine che nessuno vorrebbe mai vedere, quella di una vita spezzata troppo presto. Il traffico, nel frattempo, ha seguito il suo corso, con rallentamenti e attese. Ma per Luigi Surano, per la sua bici e per quella Mitsubishi Pajero, il tempo si è fermato su quel tratto di strada, e per sempre.