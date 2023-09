Cronaca Sorpresa gelata a Cagliari: Nei ristoranti orientali, l'Igiene balla il Gangnam Style!

Ecco una novità! Mentre i cagliaritani si godono un pranzo "esotico" nel centro storico, i carabinieri del Nas giocano a "Caccia all'Alimento Ribelle". E pare che abbiano fatto bingo in un ristorante orientale, dove la conservazione degli alimenti segue, apparentemente, la filosofia del "freddo oggi, caldo domani". 13 chilogrammi e mezzo di tonno e quasi 4 chilogrammi di pollo che hanno fatto l'altalena tra congelatore e frigorifero, saltando allegramente le norme di igiene pubblica. Una sorta di "Danze Macabre" in chiave culinaria. E pensare che il tutto si svolgeva a pochi passi dalle nostre case! Il titolare, forse troppo preso dalla cucina fusion, ha dimenticato le regole base: non si gioca con il cibo... o almeno non con la sua conservazione. Bravi i carabinieri del NAS per aver messo il dito nella... piaga. E al ristorante un piccolo suggerimento: la prossima volta, forse, un bel corso di igiene alimentare non guasterebbe. Buona fortuna e...buon appetito!