Cronaca Malattia X: La prossima grande minaccia pandemica

Il termine "pandemia" riecheggia ancora nelle orecchie di molti, a seguito del devastante impatto del Covid-19 su scala globale. Ma, secondo gli esperti, una nuova malattia, soprannominata "Malattia X" dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, si profila all'orizzonte, minacciando di superare il Covid-19 in termini di mortalità. Kate Bingham, che ha presieduto la task force sui vaccini del Regno Unito, ha lanciato un monito: "La presenza diffusa di virus in mutazione e replicazione significa che dobbiamo essere sempre vigili". La realtà, infatti, è che esistono ben 25 famiglie di virus, ciascuna con migliaia di varianti, molte delle quali potrebbero avere il potenziale per causare una pandemia. Inoltre, gli scienziati stimano l'esistenza di circa un milione di virus ancora non identificati. Questa vasta quantità di virus ignoti rappresenta una mina vagante che potrebbe detonare in qualsiasi momento. Mentre il Covid-19 ha avuto un tasso di mortalità significativo, la stragrande maggioranza delle persone infette è riuscita a riprendersi. Ma cosa succederebbe se la "Malattia X" avesse la contagiosità del morbillo e un tasso di mortalità comparabile all'Ebola? La Bingham identifica tre principali catalizzatori per l'emergenza di nuove pandemie: la globalizzazione, che permette una rapida diffusione; il sovrappopolamento delle città, che favorisce la trasmissione; e la deforestazione, che porta a un contatto più stretto tra specie animali e umani, favorendo il salto di specie dei virus. In sintesi, mentre il mondo continua a recuperare dall'ultimo grande shock pandemico, gli esperti ci esortano a non abbassare la guardia. La "Malattia X" potrebbe non essere solo un'ipotetica minaccia, ma una realtà imminente. La preparazione e la vigilanza saranno fondamentali per affrontare e, si spera, scongiurare questa prossima possibile crisi sanitaria.