Cronaca Cagliari: Truzzu sull'immigrazione ha predicato bene ma sta razzolando male

In un panorama politico spesso caratterizzato da promesse e annunciti fatti "con le mani in tasca", il caso del sindaco Truzzu si distingue in maniera peculiare. Durante la sua campagna elettorale, ha promesso con convinzione assieme ai suoi "patrioti" un insieme di misure forti e decise: tolleranza zero, "no" alle sostituzioni etniche (termine che suscita perplessità sul suo reale significato), rimpatri immediati e blocchi tanto navali quanto degli arrivi dei cosiddetti "clandestini". Tuttavia, una rapida occhiata ai dati recenti racconta una storia molto diversa. L'attuale governo, guidato proprio da loro, sembra aver dimenticato le promesse fatte ai propri elettori. Infatti, secondo i dati forniti dal Viminale, gli sbarchi di migranti nei primi sette mesi del 2023 hanno registrato un incremento significativo. Si parla di 89.158 arrivi, in netto contrasto con i 41.435 dello stesso periodo dell'anno precedente, mostrando una variazione percentuale dell'115,18%. Questi numeri, chiari e inequivocabili, sollevano inevitabilmente domande su quanto siano state genuine o realizzabili le promesse fatte in campagna elettorale. Insomma come spesso accade resta essenziale, in ogni momento politico, mantenere un occhio critico e informarsi con dati verificabili, piuttosto che lasciarsi sedurre da promesse spesso relegate al solo momento elettorale.