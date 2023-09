Cronaca Sino a 150 chiamate al telefono in un giorno alla ex - Scatta il codice rosso a Nuoro

In una società dove la sicurezza delle donne è ancora un argomento caldo di dibattito e dove le azioni per combattere la violenza di genere sono al centro dell'attenzione, emergono storie che sottolineano la necessità di rafforzare ulteriormente i meccanismi di protezione. Ammonito dal questore di Nuoro per stalking, un uomo non ha rispettato i divieti impostigli, continuando imperterrito nella sua ossessione. Nonostante avesse un divieto di avvicinamento e di comunicazione con la sua ex compagna, ha continuato a perseguitarla con una serie apparentemente interminabile di tentativi di chiamata, raggiungendo un picco di 150 chiamate in un solo giorno. Il gip di Lanusei ha disposto l'arresto domiciliare, con gli agenti del commissariato di polizia di Tortolì che hanno eseguito la misura cautelare. Tutto ciò è avvenuto mentre era in vigore la procedura del 'Codice rosso', un sistema messo in atto per garantire protezione alle donne in situazioni di pericolo imminente. La procura di Lanusei aveva attivato questo codice, ma nonostante ciò, la vittima ha continuato a ricevere incessanti messaggi e chiamate dall'ex compagno. Questo caso evidenzia una dura realtà: nonostante le leggi e i meccanismi di protezione in atto, vi sono individui che scelgono deliberatamente di ignorarli, mettendo in pericolo la vita di altri. La sfida è doppia: da un lato garantire la sicurezza delle vittime e dall'altro garantire che chi infrange la legge venga adeguatamente punito. È essenziale che le istituzioni e le forze dell'ordine continuino a lavorare con determinazione e prontezza in questi casi, garantendo una risposta rapida ed efficace. La protezione delle donne e delle vittime di stalking deve essere una priorità assoluta per la nostra società, ed è nostro dovere collettivo garantire che ciò avvenga.