Cronaca Inseguimento a Villaputzu: Il semaforo rosso non basta, le targe sì!

Ah, le moto sportive! Chi non è stato tentato, almeno una volta nella vita, di mettere in mostra le proprie abilità da pilota, sfrecciando e superando auto in fila ai semafori? Ma ci sono modi e modi di farlo. Soprattutto, c'è un piccolo dettaglio che alcuni tendono a dimenticare: la targa! A Villaputzu, un audace motociclista, su una scintillante Ducati, ha pensato bene di bypassare il codice della strada e un semaforo rosso. Peccato che nel farlo abbia attirato l'attenzione dei carabinieri. Dopo un inaspettato e rocambolesco inseguimento, è riuscito a eludere le forze dell'ordine, ma con un piccolo "souvenir" lasciato alle loro spalle: il numero di targa. Mentre probabilmente pensava di aver realizzato l'impresa del giorno e magari stava già pensando a come raccontarla agli amici, una sorpresa lo attendeva a casa. I carabinieri, con una certa ironia, avevano deciso di aspettarlo proprio sotto casa. Una scelta che, siamo sicuri, ha raffreddato in un attimo l'entusiasmo del nostro eroe su due ruote. Ma la sorpresa non finisce qui. Nel corso delle verifiche, il motociclista aveva con sé un coltello a serramanico, decisamente non un accessorio standard per un giro in moto. E nella sua abitazione? Beh, diciamo che le piante del suo giardino erano leggermente più... "euforizzanti" del normale. Il bilancio finale vede un motociclista segnalato per varie ragioni, tra cui l'assunzione di stupefacenti, e alcune contravvenzioni stradali. La morale? Se decidi di sfidare un semaforo rosso, assicurati almeno di non avere nulla da nascondere. E soprattutto, ricorda sempre: la targa è quella piccola placca metallica sul retro della moto. Potrebbe tornarti utile!