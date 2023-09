Cronaca Detenuto morto a Sassari, il medico legale conferma: Erik Masala si è suicidato

Sono arrivati a 53 i suicidi avvenuti nelle carceri italiane quest'anno, già uno dei dati più alti registrati. L'ultimo è stato un ragazzo di 26 anni, Erik Masala. Si trovava nel carcere di Sassari e, a quanto si apprende, aveva problemi di tossicodipendenza. Il ragazzo era padre di due figli, il secondo, di soli sei mesi, non lo ha mai conosciuto. I suicidi in carcere sono solo la punta di un iceberg, fatto di decine di tentativi di suicidio (molti sventati tanto dagli agenti penitenziari, quanto dalle altre persone detenute) e centinaia di atti di autolesionismo. Quest'ultimo caso ci ricorda anche quanto sia problematico gestire in carcere persone che hanno una dipendenza, le cui difficoltà in molti casi crescono con la detenzione. C'è bisogno di immaginare percorsi diversi, ancor di più quando l'ingresso in un istituto di pena di queste persone avviene per reati minori, direttamente connessi alla loro problematica. Questa la dichiarazione della Associazione Antigone che dal 1991 si occupa di carceri, giustizia, diritti umani e di prevenzione della tortura, dopo il responso del medico legale. Erik Masala si è suicidato. Lo ha confermato il medico legale al termine dell’autopsia svolta sul corpo del 26enne cagliaritano trovato impiccato lunedì 18 settembre, in una cella del carcere di Bancali. Inizialmente il sostituto procuratore del tribunale di Sassari, Angelo Beccu, aveva disposto un esame esterno sul cadavere del giovane, ma poi lo stesso pm ha deciso per l’autopsia, così da avere maggiori certezze sulla causa del decesso. La famiglia di Masala, rappresentata dall’avvocato Riccardo Floris, aveva infatti denunciato la presenza di lividi ed escoriazioni sul corpo del ragazzo e chiesto alla procura di svolgere le necessarie verifiche per appurare cosa fosse successo. Durante la mattinata di giovedì 21 settembre, nell’Istituto di medicina legale, è stata effettuata l’autopsia al termine della quale il medico legale ha fornito la sua relazione al pm, confermando l’ipotesi del suicidio. Dell’esito è stato informato l’avvocato di Masala e la salma è stata restituita ai familiari.