Politiche teoriche vs realtà pratica: Olbia e il Dilemma scuola del M5S

In Gallura, in particolare, a rischiare fortemente è solo Olbia, dove la sforbiciata del governo potrebbe colpire il primo, il terzo e il quarto circolo delle primarie, le scuole secondarie di primo grado “Ettore Pais” e “Armando Diaz”, l'Istituto tecnico statale “Panedda” e l'istituto professionale IPIA." Malgrado i tentativi di apportare modifiche da parte di qualche esponente politico, come afferma il consigliere regionale del M5s, Roberto Li Gioi: “Pur con i correttivi voluti dall'assessore Biancareddu, che hanno tutelato i centri galluresi più piccoli, ritengo che non si possa fare riferimento a un unico parametro: quello del numero degli abitanti.





La bozza delle linee guida emanate dall'Assessorato regionale all'Istruzione discrimina solo gli studenti olbiesi, e non tiene in considerazione aspetti fondamentali per la tutela del diritto allo studio come le peculiarità di Olbia, una città che negli anni è cresciuta considerevolmente e che, secondo le stime, in futuro andrà incontro ad un aumento della popolazione scolastica, che crescerà ancora tantissimo”. Ma, ancora una volta, vediamo le grida di allarme dei rappresentanti politici locali, come Li Gioi, che sottolinea: “Ben venga la tutela del diritto all'istruzione dei centri minori, ma la situazione rischia comunque di far implodere Olbia.





Il parametro deve essere quindi rivisto per evitare conseguenze irreparabili. É necessario lavorare a nuove linee guida che mettano tutti gli studenti sullo stesso piano. Non è possibile che il diritto allo studio venga garantito attribuendo alle scuole etichette basate esclusivamente sui numeri”. Chissà se il M5s, un movimento che spesso si è autodefinito paladino del cambiamento, riuscirà a farsi carico delle reali esigenze dei cittadini o continuerà a perseguire politiche che sembrano più in linea con una visione teorica e numerica piuttosto che pratica e umana.

In un periodo in cui la politica sembra sempre più incline a misure spesso fuori dalla realtà concreta dei cittadini, la situazione in Gallura ne è un esempio lampante. “La riorganizzazione della rete scolastica regionale in Gallura avrà pesanti ricadute esclusivamente sulla città di Olbia, l'unico centro gallurese in cui il numero degli abitanti supera il parametro fissato nella bozza delle linee guida regionali, di 15mila.” Con decisioni apparentemente distaccate dalle reali necessità della popolazione, in tutto il Nord Sardegna "verranno tagliate otto autonomie.