La Sardegna balla tra temporali e caldo anomalo

Come uno spettacolo d'estate, saranno in arrivo nuovi rovesci temporaleschi, un calo significativo delle temperature e raffiche di vento che danzeranno al ritmo del maestrale, toccando velocità fino a 50km/h, iniziando dal nord e poi diffondendosi come un velo su tutta la Sardegna. Le prime gocce cadranno nel Sassarese in tarda mattinata, spostandosi poi nel corso del pomeriggio e della serata in ogni angolo dell'isola. "Il fronte freddo trasformerà il paesaggio in una tela di pioggia e tuoni, specialmente durante la notte", ci informano dall'ufficio meteo dell'Aeronautica Militare di Decimomannu. Non solo, ci aspetta un calo termico che vedrà le massime scendere di 3-4 gradi rispetto ai valori odierni, sebbene alcune aree del sud-ovest potrebbero assistere a lievi innalzamenti.





E il vento? Quel ballerino instancabile, inizierà con il libeccio, per poi cambiare passo e ruotare al maestrale. Sabato, attenzione alle folate: mentre nella maggior parte della regione avremo raffiche fino a 45km/h, le zone costiere settentrionali potrebbero sperimentare picchi tra i 50 e i 60 km/h, come sottolineato dagli esperti dell'Aeronautica. In mezzo a questo carosello meteorologico, la Sardegna sta affrontando un caldo decisamente fuori dal comune. Attualmente, il mare sfoggia temperature superiori di circa 2 gradi rispetto alla norma. Ma dopo questa montagna russa climatica, da martedì, l'isola si prepara ad un nuovo riscaldamento: si prevedono massime vicine ai 30 gradi, mentre le temperature notturne resteranno dolcemente sotto i 20 gradi. Sardegna, un'isola tra due mondi: il fresco bacio dei temporali e l'abbraccio caldo dell'estate. Come sempre, siamo pronti a danzare al ritmo della natura.

La natura sta facendo sentire la sua voce in Sardegna. Mentre l'isola si risveglia da una notte di temporali diffusi, un breve momento di serenità ci concede un respiro. Ma non lasciatevi ingannare dalla calma odierna; le nubi si addensano nuovamente all'orizzonte. A partire da domani, un nuovo fronte perturbato farà il suo ingresso nell'isola.