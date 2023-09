"Cantine aperte in vendemmia": Una celebrazione della tradizione vinicola sarda

Promossa dal movimento del Turismo del Vino - Mtv, che riunisce in Italia oltre 600 produttori di vino, tra cui 25 eccellenze in Sardegna, l'iniziativa si preannuncia come un momento di condivisione e di riscoperta delle tradizioni. Guida di questa edizione in Sardegna è Valeria Pilloni, che rende omaggio a un grande del settore scomparso: "Dedichiamo questa edizione ad Antonio Posadinu, tra i fondatori del Mtv in Sardegna, scomparso ieri". Il calendario degli appuntamenti è ricco e variegato. Il 23 settembre, la vendemmia avrà inizio presso la cantina Quartomoro di Sardegna di Marrubiu, dove le porte saranno spalancate ad appassionati ed enoturisti.





Una menzione speciale va all'iniziativa "Vigna dei Bambini", curata da Luciana e Violante, che offrirà ai più piccoli un'esperienza autentica e formativa. Luciana descrive con passione il progetto: "Lo storico vigneto si trasforma in un laboratorio didattico con i bambini, ceste, guanti e cappellino, tra i filari carichi di grappoli di bovale maturi da raccogliere dall'alberello. Poi c'è la pigiatura, i piccoli vignaioli giocano a separare gli acini dal raspo e li schiacciano con le mani che si tingono di viola. Entrano in contatto con la campagna e quel che offre, per imparare ad amarla e rispettarla". Il 24 settembre sarà una giornata densa di appuntamenti.





Nel Parteolla, l'Audarya di Serdiana offrirà degustazioni e street food. Stessa data a Su'entu di Sanluri, dove, tra le altre attività, gli ospiti potranno gustare la pizza d'autore firmata da rinomati chef come Massimo Bosco, Sandro Cubeddu e Pierluigi Fais. L'1 ottobre sarà la volta di Lilliu di Ussaramanna, dove i visitatori potranno seguire il percorso dell'uva dalla raccolta alla lavorazione, culminando con il tradizionale pranzo del contadino. Concludendo, il 7 ottobre sarà il giorno della famiglia Pala di Serdiana, che offrirà degustazioni guidate per gli amanti del vino. "Cantine Aperte in Vendemmia" è più di un evento: è una celebrazione della cultura e della tradizione vinicola sarda.





Una brillante iniziativa che unisce generazioni, promuovendo la conservazione delle tradizioni e il rispetto per la terra. Nel rispetto delle nostre radici, guardiamo al futuro con ottimismo e speranza.

L'iniziativa "Cantine Aperte in Vendemmia" si prepara a fare ritorno in Sardegna dal 23 settembre al 7 ottobre. Una manifestazione di grande importanza che sottolinea il legame profondo tra la Sardegna e le sue radici vinicole, una tradizione che non conosce tempo e che si tramanda da generazioni.