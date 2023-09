La città di Alghero aderisce alle Giornate europee del Patrimonio 2023

La Fondazione Alghero propone la visita guidata notturna tra le sale del Museo del Corallo, una villa liberty degli anni 20 del 900 a cura delle operatrici e operatori culturali della cooperativa Mosaico e tra i reperti archeologici del MUSA, il Museo Archeologico di Alghero. Ed ancora laboratori sperimentali di danzaterapia, in cui i visitatori possano accogliere e riscoprire i tesori materiali custoditi all’interno del Museo cittadino e aperture straordinarie per un’esperienza unica, così da far vivere e rivivere la memoria storica, culturale e tradizionale che i due siti museali di Alghero sono in grado di trasmettere. L'iniziativa rientra nel più ampio progetto "Alghero Experience.





Un patrimonio da raccontare", il progetto di Comune e Fondazione Alghero finanziato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali tramite il Fondo a sostegno delle piccole e medie città d’arte ed è inserita all'interno del Sant Miquel Festival, il ricco calendario di manifestazioni realizzate col contributo del programma Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari, dedicato ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono della città di Alghero.

Anche la città di Alghero aderisce con alcuni imperdibili eventi alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days, GEP), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, che si terrà in tutta Italia sabato 23 e domenica 24 settembre. Nelle due giornate visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura italiani sul tema: “Patrimonio InVita”.