Nuovo singolo da Olbia: "Chiamami" di Andreed e Jenny

OLBIA - Si fa strada nel panorama musicale il nuovo singolo "Chiamami", una collaborazione tra Andreed, noto anche come Dj Andrea Demuru, 24enne di Berchidda, e la cantante Jenny, vero nome Jennifer Decandia, 22enne olbiese. Il brano, con sonorità dance, narra la storia di un amore non corrisposto. Il testo, scritto da Andrea Demuru e Jennifer Decandia, racconta di una ragazza che si innamora profondamente di un giovane, il quale però non sembra notare il suo sentimento sincero e intenso. Dietro la produzione di "Chiamami" troviamo Riccardo Piras, 24enne di Olbia, e Danilo Meloni, conosciuto nel mondo della musica come Strn.wav, 17enne di Berchidda. Con una combinazione di talento emergente, questo singolo promette di conquistare molti ascoltatori. Il brano è disponibile su spotify.