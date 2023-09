Cronaca L'assurdità della violenza negli sport giovanili: Una sfida da superare e dei genitori da rieducare #italia

L'incidente avvenuto a Graffignana, nel Lodigiano, è una squallida testimonianza dell'escalation di violenza negli sport giovanili. La notizia di un allenatore di 62 anni picchiato al punto da essere ricoverato, per una presunta osservazione fatta ad un giocatore, è non solo sconcertante, ma riflette una società sempre più intollerante e impulsiva. Negli ultimi anni, le cronache hanno raccontato storie simili di genitori che, ciechi di passione e, forse, di troppo zelo per i propri figli, perdono di vista la vera essenza dello sport, specie a livello giovanile. Il calcio, come ogni disciplina sportiva, dovrebbe rappresentare un momento di crescita, condivisione e rispetto. Invece, episodi come questo lo trasformano in teatro di scontri e tensioni. La questione che emerge, dunque, è duplice. Da un lato, la necessità di una riflessione collettiva sulla natura dell'aggressività e sull'importanza di gestire le proprie emozioni. Dall'altro, la crucialità di educare i genitori, spesso troppo coinvolti emotivamente nelle performance dei propri figli, all'importanza del rispetto delle regole e dei ruoli all'interno del mondo sportivo. Lo sport giovanile non dovrebbe mai diventare un campo di battaglia. La responsabilità di evitare che ciò accada è condivisa tra società, allenatori, genitori e, naturalmente, gli stessi giovani atleti. L'auspicio è che incidenti come quello avvenuto a Graffignana non diventino la norma, ma rimangano come tristi eccezioni da cui apprendere e su cui riflettere, per costruire una società sportiva basata sul rispetto e sulla passione genuina per il gioco.