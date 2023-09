Chi l'avrebbe mai detto? Ovviamente un cantiere stradale sulla 131: l'inatteso alleato della Polizia Stradale di Macomer!

E cosa ha portato alla sua cattura? Ringraziamo il nostro fidato e spesso maledetto cantiere stradale, che ha costretto il "pilota" a ridurre il ritmo, dando tempo agli agenti di raggiungerlo e fermarlo. Con un tocco di ironia, possiamo dire che per una volta, un cantiere ha fatto davvero la differenza! Ma torniamo al nostro protagonista: la sorpresa non finisce qui! Durante la perquisizione, è venuto alla luce un piccolo tesoro: cocaina e circa 825 euro in contanti.





Non esattamente l'attrezzatura standard per una gita domenicale, diremmo noi. Dopo un breve tour nel commissariato e con tutte le formalità seguite, su disposizione del magistrato, il nostro audace pilota è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto ciò con l'aggiunta di un premio speciale: l’obbligo di domicilio presso la sua abitazione. La Questura di Nuoro ha reso noto l'episodio oggi, e possiamo solo immaginare le battute e le risate che questo fatto sta generando in città. Un piccolo consiglio per tutti: se avete fretta, evitate la 131 di domenica... e magari anche di portare con voi "souvenir" illegali!

Mettiamo in fila i fatti: la Statale 131, un'auto che sfreccia a gran velocità, gli agenti della Polizia Stradale in avvistamento e... un cantiere stradale. Sembra la trama di un film d'azione in slow motion, ma è semplicemente domenica a Macomer! Un audace automobilista originario di Ittiri ha pensato fosse una buona idea superare l'auto della Polizia Stradale come se stesse partecipando al Gran Premio di Formula 1. Ma, come sappiamo, chi la fa l'aspetti! E così, dopo una rocambolesco inseguimento, gli agenti della Stradale di Macomer sono riusciti a mettere le mani sull'avventuriero all’altezza di Bonorva.