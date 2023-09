Cronaca Retrocessioni, rivalità e scherzi: Mazzarri 'eroe' di Sassari, Ranieri salvatore di Cagliari?"

La Sardegna, isola di bellezze paesaggistiche e calcistiche! Mentre Cagliari decide di omaggiare il suo eroe, il mister Claudio Ranieri, per aver risollevato le sorti del club rossoblù e riportarlo in Serie A, Sassari risponde con una battuta goliardica. Da Sassari, città che ama prendersi gioco dei vicini, arriva una proposta ironica: consegnare le chiavi della città a Walter Mazzarri, colui che ha (presuntamente) orchestrato la retrocessione del Cagliari. Ranieri, l'uomo del miracolo Cagliaritano, ha consolidato il suo rapporto con i tifosi del capoluogo sardo. Il riconoscimento ufficiale del Comune di Cagliari non fa altro che cementare questo legame. Ma come si suol dire: "Tutto ciò che può salire, può anche scendere" e Sassari non ha perso tempo a ricordarlo! Un articolo satirico di Radio Limbara ipotizza un retroscena esilarante: una segreta alleanza tra Mazzarri e la Torres Sassari. Secondo questa bizzarra teoria, l'obiettivo del contratto era semplice: sabotare il Cagliari Calcio, rendendo il campionato quanto più caotico possibile, per far retrocedere la squadra. E mentre Ranieri si gode le sue lodi e la sua nuova cittadinanza onoraria, Mazzarri – sempre secondo l'ironico pezzo – avrebbe dichiarato con un sorriso: “Mi avete subito fatto sentire impicca babbi come voi, ne sono onorato”. Ah, le rivalità regionali! Non c'è niente di meglio per spezzare la monotonia di un normale campionato di calcio. Che sia vero o meno, una cosa è certa: in Sardegna, il calcio è sempre accompagnato da un buon senso dell'umorismo!