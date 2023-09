Elmas: Tentano l'occupazione, carabinieri intervengono in tempo reale

Il loro intento era chiaro: occupare abusivamente l'immobile. Questo gesto, che mina il principio fondamentale del rispetto della proprietà altrui, è stato fortunatamente interrotto. Un cittadino attento ha segnalato l'occupazione ai carabinieri. In breve tempo, una pattuglia del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cagliari è intervenuta sul luogo, identificando gli occupanti e costringendoli ad allontanarsi dall'immobile. Al termine dell'operazione, i tre adulti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per invasione di edifici e danneggiamento. Un segnale forte, che dimostra l'impegno delle forze dell'ordine nella difesa dei diritti dei proprietari e nella tutela della legalità. In un contesto in cui il rispetto delle regole e della proprietà privata devono essere valori inalienabili, tali episodi ribadiscono l'importanza di vigilare e tutelare i diritti dei cittadini onesti.

In tempi in cui il rispetto della proprietà privata sembra vacillare, un tentativo di occupazione abusiva è stato prontamente fermato grazie all'intervento delle forze dell'ordine. L'episodio, avvenuto in una tranquilla zona di Elmas, ha riguardato un gruppo composto da tre adulti e un minorenne, che hanno cercato di approfittare dell'assenza temporanea del proprietario dell'abitazione. Il gruppo, composto da un uomo disoccupato di 49 anni di Decimomannu, una donna di 37 anni di Cagliari, che aveva con sé anche un figlio minorenne, e la suocera della donna di 74 anni, ha tentato di forzare l'ingresso dell'appartamento, di proprietà di una cittadina di Decimomannu.