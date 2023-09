Incidente ad Oristano: Donna alla guida sfiora la tragedia dopo un malore

L'impatto ha causato gravi ferite alla donna che è stata immediatamente soccorsa. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per trasportarla velocemente in ospedale, dove ora viene sottoposta a tutte le cure necessarie. Le autorità sono attualmente sul posto per svolgere tutti gli accertamenti del caso e per assicurarsi che il tratto di strada torni ad essere sicuro per i passanti e gli automobilisti. La comunità di Oristano è rimasta scossa da questo incidente, sperando in una pronta guarigione per la vittima. Le circostanze esatte che hanno portato all'incidente sono ancora oggetto di indagine. Gli abitanti locali sono invitati a prestare la massima attenzione quando si trovano alla guida e a segnalare eventuali anomalie alle autorità competenti.

Un grave incidente ha scosso i residenti di Oristano venerdì pomeriggio. Una donna, alla guida della sua Ford Puma in viale Repubblica, ha improvvisamente accusato un malore mentre era al volante. A causa di ciò, ha perso il controllo del veicolo che ha percorso decine di metri in contromano, causando gravi danni. Il veicolo, dopo aver percorso una significativa distanza, ha violentemente abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica, continuando la sua corsa incontrollata per ulteriori 30 metri circa prima di fermarsi.