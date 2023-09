La cocaina come copilota: Fuga spettacolare (e Breve) sulla statale 131

Peccato che la sua epica fuga sia durata meno di un trailer cinematografico. Alle porte di Sassari, il nostro protagonista, vedendo la paletta della polizia, ha pensato bene di premere l'acceleratore, piuttosto che il freno. Una scelta audace, certo, ma la sua macchina sportiva non aveva esattamente ciò che serve per una fuga da film d'azione. Cosa poteva mai spingere un individuo a un tale comportamento spericolato? Beh, forse l'idea di avere un chilo e poco più (1.157 grammi per essere precisi) di cocaina ben nascosto sotto il sedile del conducente ha influenzato la sua decisione. È come avere un copilota davvero inopportuno. Ma non finisce qui.





Dopo un pit stop forzato a casa dell'audace pilota, la Squadra mobile ha rinvenuto altri simpatici pacchetti, questa volta di marijuana, per un totale di 387 grammi. Un vero e proprio supermarket delle droghe. Morale della storia? Se hai qualcosa da nascondere, forse non è il caso di attirare l'attenzione con un tentativo di fuga degno di Hollywood. Ora il nostro "attore" principale si gode un ruolo da protagonista dietro le sbarre del carcere di Sassari. Buona visione!

Ecco una cosa che non leggete tutti i giorni: un automobilista che, quando gli viene intimato di fermarsi dalla polizia, decide invece di regalarci un breve, ma "intenso", momento alla Fast and Furious sulla Statale 131.