Moto, marijuana e... merenda? La curiosa scoperta della polizia a Cagliari

La scena si svolge a Pirri, con i due novelli imprenditori in sella alla loro moto, borsa frigo al seguito. Tutto procedeva "frescamente" fino a quando un controllo della polizia ha svelato il contenuto high-tech della loro borsa. All'interno, le bustine di plastica ben confezionate erano lontane dall'essere sandwich o bibite.





E nel vano portaoggetti? Beh, sembra che avessero anche una piccola cassa per il giorno, con 155 euro ben conservati. Ma l'ispezione non si è fermata qui. Una visita a domicilio ha permesso alla polizia di trovare un bilancino di precisione e altri "accessori" per la preparazione della loro merenda speciale.





Ora, i nostri due protagonisti avranno il tempo di riflettere sulle loro scelte gastronomiche tra le mura del carcere di Uta. E magari, chissà, potrebbero anche scegliere di avviare una vera attività di catering... ma legale, questa volta.

Un po' di "verde" in borsa frigo non fa mai male, giusto? Specialmente se si tratta di 1,6 chilogrammi di marijuana. Sembra che due giovani, nella floridissima età di 20 e 25 anni, abbiano deciso di dare un nuovo significato alla parola "merenda", optando per un ingrediente leggermente fuori dal comune.