Tragedia nel litorale di Quartu: Turista brasiliano perde la vita a causa di un malore durante un’immersione

Il Servizio di Emergenza 118 è prontamente giunto sul posto, ma nonostante gli sforzi incessanti, il giovane non ha dato segni di vita. Le autorità locali, in particolare gli agenti della Questura di Cagliari, sono al momento sul luogo dell'incidente per effettuare tutti gli accertamenti necessari. Questa tragedia rappresenta l'ultimo di una serie di eventi sfortunati che hanno colpito la regione durante la stagione estiva. Il dolore e la solidarietà si diffondono attraverso la comunità locale e tra i numerosi turisti che, ogni anno, scelgono la Sardegna come meta delle loro vacanze.

Il fascino e la bellezza delle coste sarde sono state nuovamente offuscate da un drammatico evento. Ieri, 16 settembre, alle ore 15 circa, un turista brasiliano di 29 anni ha perso tragicamente la vita durante un'immersione presso la zona di Capitana, nel litorale di Quartu. La vittima, che si stava immergendo con maschera e boccaglio in compagnia di altri, ha inaspettatamente accusato un malore. Nonostante l'immediata reazione di coloro che erano con lui e l'intervento tempestivo delle squadre di soccorso, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.