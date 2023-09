Una cena da 200 Euro per la libertà: L'aragosta salvata e le contraddizioni del lusso ambientalista e animalista

È fondamentale mettere in prospettiva questo tipo di gesti. Se da un lato è vero che "salvare" un'aragosta non salva un intero ecosistema marino, dall'altro, tali azioni possono anche rappresentare un lusso che non tutti possono permettersi. Nel nostro mondo, dove molte persone lottano quotidianamente per la sopravvivenza, spendere 200 euro per un gesto simbolico può sembrare un capriccio legato a una posizione di privilegio piuttosto che un autentico atto di sensibilità. Non si intende sminuire l'intenzione della coppia svizzera, ma piuttosto sollecitare una riflessione sulla reale portata e sulle priorità quando si parla di salvaguardia dell'ambiente e del benessere degli animali.

In un'epoca in cui ogni azione legata all'ambientalismo o all'animalismo viene esaltata dai media, è importante mantenere un'ottica critica. Ad esempio, recentemente in Gallura, una signora svizzera, ospite di un rinomato ristorante di Golfo Aranci, ha deciso di liberare un'aragosta che stava per essere cucinata. Un gesto singolare che è stato prontamente immortalato sia dai titolari del ristorante, Antonio e Gianluca Fasolino, sia dai commensali che assistevano alla scena. Antonio Fasolino ha dichiarato all'ANSA: "In un primo momento pensavo che stesse scherzando, poi ho capito che la signora diceva sul serio e voleva fare un gesto buono". La stessa signora ha speso ben 200 euro per questo gesto simbolico. Mentre la signora liberava l'aragosta, Fasolino ha continuato: "Vedendo la sua gioia ed emozione mi sono emozionato anche io. Era felicissima ed entusiasta di aver potuto realizzare questo desiderio, e noi lo siamo stati con lei".