Alghero: Il sindaco Conoci sottolinea l'importanza della cooperazione per il sistema aeroportuale sardo

Il sindaco non perde di vista l'essenziale, mettendo in primo piano non solo la continuità dei voli, ma anche la tutela dei posti di lavoro: "C'è da garantire i voli ma anche i livelli occupazionali." Mentre alcuni potrebbero vedere la fusione come una mera questione amministrativa, Conoci ne sottolinea l'importanza strategica. "Come sindaci del nord Sardegna a noi è sempre sembrato che la fusione tra i due aeroporti rafforzasse il sistema," dice, mostrando una comprensione approfondita delle implicazioni a lungo termine di tale decisione. In una fase così cruciale, appare evidente che il sindaco Conoci ha a cuore gli interessi della sua città e dell'intera regione. Le sue parole, misurate ma incisive, suggeriscono una leadership consapevole e attenta al benessere di tutti gli attori coinvolti.

In un momento delicato per il sistema aeroportuale sardo, le parole del sindaco di Alghero, Mario Conoci, illuminano la via con saggezza e ponderatezza. Dopo la recente decisione del Tribunale riguardante il processo di fusione delle società di gestione degli scali aeroportuali di Alghero e Olbia, Conoci evidenzia l'importanza del dialogo e della collaborazione. "Serve prudenza e soprattutto la capacità, da parte di Regione ed F2i, di dialogare," afferma Conoci, riconoscendo che l'efficienza del sistema aeroportuale sardo dipende dalla capacità delle parti coinvolte di trovare un terreno comune.