Cronaca Da sbronzi a pedoni in un secondo: Padre Salva figlio ubriaco... Ma ecco il colpo di scena! #italia

Quando dicono che "il frutto non cade lontano dall'albero", di solito non intendono una doppia dose di vino o grappa. Ma, venerdì notte, Padova ha avuto un assaggio unico di questa antica saggezza. Durante i controlli di routine, la Polstrada ha fermato un trentenne con un tasso alcolemico di 0.62. Già una cattiva notizia, ma le cose sono diventate ancora più interessanti quando il padre dell'uomo è arrivato sulla scena, pronto a portare il figlio a casa. Immaginate la sorpresa degli agenti quando hanno scoperto che il padre era praticamente un birillo ambulante con un tasso alcolemico di 1.10! E mentre la maggior parte dei genitori potrebbe sgridare un figlio per aver bevuto troppo, in questo caso il figlio potrebbe avere alcune parole di saggezza da condividere con il padre. Forse un "Ehi, papà, forse dovremmo entrambi prendere in considerazione un club di astinenza?". Si dice che la storia tenda a ripetersi, ma in questo caso, speriamo che entrambi abbiano imparato una lezione importante quella notte. Intanto, la comunità di Padova può stare tranquilla sapendo che la Polstrada sta facendo il suo lavoro, e con un certo senso dell'umorismo. In un epilogo ironico, padre e figlio sono stati visti allontanarsi a piedi, forse in cerca di un taxi... o, speriamo, di una buona tazza di caffè. E una cosa è certa: questa sarà una storia di famiglia raccontata (e derisa) per le prossime generazioni!