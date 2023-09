Cronaca Il Museo della Tonnara di Stintino ha aderito alla sesta edizione della Giornata Nazionale dei Piccoli Musei. Appuntamento a Domenica 17 settembre

Ha voluto fare un passo importante e fondamentale per pianificare il futuro. Il Museo della Tonnara di Stintino ha aderito alla sesta edizione della Giornata Nazionale dei Piccoli Musei. Domenica 17 settembre porte aperte dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. I visitatori che entreranno negli spazi museali riceveranno dallo staff del “Mut” una confezione di pastelli colorati, creata per l’occasione, e l’invito, dopo aver visto in tutta la sua interezza il percorso museale, a tracciare un segno, un disegno o delle parole, su una grande tela bianca appesa alle reti della Tonnara. Al termine della giornata visitatori e visitatrici, insieme allo staff del “Mut”, avranno celebrato la Giornata Nazionale dei Piccoli Musei con una sorta di opera d’arte collettiva che rappresenterà questa grande festa dell’accoglienza. “La scelta di aderire anche quest’anno alla Giornata Nazionale dei Piccoli Musei riafferma il convincimento che l’appartenenza alla grande famiglia dei Piccoli Musei italiani valorizzi la nostra struttura.-ha dichiarato la direttrice del “Mut”, Esmeralda Ughi-L’APM, infatti, mette l’accento sul legame che i piccoli musei stabiliscono con il territorio e con la comunità di riferimento, sull’attenzione all’accoglienza, e sul modello ideale per offrire esperienze originali, incoraggiando un nuovo modo di pensare la fruizione museale. Ritengo che iniziative come questa contribuiscano a fare conoscere la realtà e le qualità dei piccoli musei e a valorizzare il loro ruolo e le loro funzioni nei territori, soprattutto quelli periferici, dove rappresentano, insieme a piccole scuole e biblioteche, fondamentali presidi di Cultura.»