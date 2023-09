Cronaca Torna il caldo africano - Le avvertenze della Protezione Civile

Ancora quel caldo che soffoca. Già Cagliari-Udinese metterà a rischio la salute di giocatori e pubblico quando si giocherà alle 12,30. Ma non solo. Su tutta la Sardegna ritorna l’afa, soprattutto nella zona meridionale. Dal pomeriggio di sabato 16 settembre sino a lunedì temperature inusuali per il periodo. Infatti, ci sarà un progressivo aumento, con alcune zone che raggiungeranno vette di 40 gradi e con le minime inchiodate tra i 24 ed i 29 gradi. A comunicare la presenza dell’ anticiclone e di queste temperatura anomala è la protezione civile. L’estate non accenna dunque a terminare, nonostante siamo oltre metà settembre. Ed ecco che vengono stilate le modalità di comportamento che abbracciano un po’ tutte le fasce di età: non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. Le persone più a rischio? Gli anziani, i non autosufficienti o convalescenti, chi assume regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta.