Nuoro: Liste d'attesa in radioterapia abbattute per le pazienti con tumore mammario





Tutta questo, precisa, "grazie alla disponibilità e allo spirito di abnegazione dei 4 tecnici di radiologia medica, e con uno sforzo aggiuntivo dell'intera equipe dei dirigenti medici e fisici e del personale infermieristico e di supporto".









Questo importante passo avanti nella lotta contro le liste d'attesa rappresenta una luce di speranza e mostra l'indomabile spirito e l'impegno dei professionisti medici e di tutto il personale sanitario coinvolti. Una notizia che, senza dubbio, offre un barlume di ottimismo per il futuro del sistema sanitario regionale.

La Asl di Nuoro annuncia l'abbattimento delle liste d'attesa per la radioterapia oncologica delle pazienti con tumore mammario in cura all'ospedale San Francesco. Non vengono ancora quantificati i tempi ma il direttore generale dell'azienda sanitaria, Paolo Cannas, parla di "un deciso salto di qualità".Va ricordato che il sistema radioterapico della Sardegna ha affrontato sfide significative, dovute sia alla carenza di organico che all'esigenza di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature. L'ospedale San Francesco di Nuoro, in particolare, è stato al centro delle discussioni, soprattutto dopo la recente esposizione mediatica riguardo a un paziente con tumore alla prostata che era stato indirizzato fuori dall'Isola a causa di una lista d'attesa di sei mesi.