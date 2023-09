Vento di protesta a Cagliari: Manifestazione contro la speculazione energetica - Sì alle rinnovabili ma...

Più di 300 manifestanti hanno espresso il loro dissenso attraverso cori e fischietti. Hanno lamentato quello che vedono come un tentativo di speculazione energetica, citando la presentazione di numerosi progetti che prevedono l'installazione di torri eoliche. Benché il Consiglio regionale abbia preso delle misure, inclusa una mozione votata recentemente che punta a una moratoria sulle autorizzazioni, molti manifestanti ritengono che tali azioni non siano sufficienti. Marco Pau, portavoce del movimento, ha dichiarato: "Ci aspettavamo una norma che bloccasse tutto in attesa di un Piano energetico regionale tagliato sui nostri bisogni, perché noi non siamo contro le rinnovabili."





Da parte nostra, riconosciamo l'importanza di ascoltare tutte le voci nella discussione sull'energia rinnovabile. È innegabile che il Consiglio regionale stia lavorando per bilanciare le esigenze di sviluppo sostenibile con quelle delle comunità locali. Tuttavia, è anche fondamentale sottolineare che un approccio ponderato e riflessivo, come quello proposto dal Consiglio, è essenziale per garantire che le decisioni prese siano nel migliore interesse di tutti i sardi. È notevole, tuttavia, che alcuni dei consiglieri dell'opposizione abbiano scelto di partecipare alla manifestazione. È previsto un incontro tra una delegazione dei manifestanti e il presidente Michele Pais insieme ad alcuni consiglieri, e si spera che questo dialogo possa portare a una maggiore comprensione e ad azioni costruttive da entrambe le parti. Mentre riconosciamo il diritto dei cittadini di manifestare le loro preoccupazioni, è cruciale ricordare l'importanza del dialogo e della collaborazione per affrontare le sfide complesse come questa.

Ieri mattina, la piazza dei Centomila a Cagliari è stata teatro di una manifestazione organizzata dal Coordinamento 'Contro ogni speculazione energetica', che riunisce vari comitati territoriali sardi. Questi comitati, in particolare Su Entu Nostu, hanno espresso preoccupazioni riguardo all'espansione dell'energia rinnovabile, specialmente l'eolica, sostenendo che grandi multinazionali stiano cercando di sfruttare la regione.