La lezione di Cincinnato e le scelte politiche regionali odierne - Collaborazione o ricerca del leader?

Questo episodio storico solleva questioni che, se traslate nel contesto politico attuale, possono illuminare alcune delle decisioni che stiamo prendendo. Mentre la coalizione di centro-sinistra si avvicina alle elezioni regionali del 2024, è fondamentale evitare di ripercorrere la strada tracciata dal Senato Romano con Cincinnato. Non solo perché, nella nostra realtà, non abbiamo un equivalente di Cincinnato, ma soprattutto perché, nel XXI secolo, non c'è spazio per figure politiche con ambizioni di onnipotenza.





Concedere, anche solo in ipotesi, tali poteri a un singolo individuo sarebbe pericoloso. Potrebbe dar luogo a un leader che non rappresenta l'equilibrio e gli interessi delle molteplici componenti politiche della coalizione, ma piuttosto le sue personali visioni. Abbiamo già vissuto simili episodi in passato (nel 2004 e 2014), con esiti che preferiremmo non rivivere. La soluzione proposta è chiara: anziché offrire un mandato quasi "regale" a una singola figura, la coalizione dovrebbe aprire una vera e propria selezione tra i candidati alla carica di governatore. Questi aspiranti leader dovrebbero impegnarsi ad accettare e rispettare il programma, i metodi e gli obiettivi stabiliti dalla coalizione, garantendo che la loro leadership sia in linea con le priorità e gli obiettivi condivisi.





Ciò permetterebbe alla coalizione di mantenere il controllo della situazione e assicurarsi che il futuro governatore operi nel migliore interesse della regione, sostenuto e bilanciato dalle diverse forze politiche che lo hanno scelto. La lezione di Cincinnato dovrebbe servire come monito: la vera forza risiede nella collaborazione, nel rispetto degli equilibri e nella condivisione degli obiettivi. Solo in questo modo potremo garantire un governo regionale equilibrato, coeso e rappresentativo delle esigenze di tutti i cittadini, senza correre il rischio di cadere sotto l'ombra di un "faraone".

Lucio Quinzio Cincinnato è una figura emblematica nella storia romana. Nel 460 a.C., questo illustre politico, dopo essersi ritirato dalla vita pubblica per dedicarsi alla coltivazione dei suoi terreni, fu richiamato dal Senato Romano in un momento di crisi per la città. La proposta era chiara: accettare la guida di Roma come dittatore, con pieni poteri, per fronteggiare le sfide del momento. Cincinnato accettò, ma pose come condizione un'autorità senza precedenti.