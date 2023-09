Tragico incidente a Siniscola: Operaio 58enne perde la vita schiacciato all'interno dell'abitacolo della sua auto

Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Siniscola, che stanno ora conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. La comunità di Siniscola è in lutto e si stringe intorno alla famiglia dell'operaio in questo difficile momento.

Una tragedia ha colpito Siniscola nella tarda mattinata di ieri (14 settembre). Gasparino Casu, un operaio di 58 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in Via Mazzini, intorno alle 13.30. Per ragioni ancora in fase di accertamento, Casu ha perso il controllo della sua Ford Fiesta. La vettura è uscita di strada, ribaltandosi e schiacciando tragicamente l'uomo all'interno dell'abitacolo.