Cronaca Arborea: Mais o Canepa? Sorpresa dei carabinieri tra i filari - 18enne in manette

Arborea, un paesino noto per le sue distese di campi... di mais. O almeno così si credeva! Una grande "sorpresa verde" è emersa quando i carabinieri, con un occhio un po' più attento, hanno individuato una piantagione di oltre tremila piante di canapa indiana. "Un ettaro di terra che sembrava stonare nel panorama", come hanno riportato i militari. E quando dico stonare, non si parla di toni musicali, ma di qualcosa di molto più "elevato". L'operazione, infatti, ha portato alla luce non la classica canapa da fibra, quella innocua usata per finalità lecite, ma una varietà molto più "divertente". A "curare" questa speciale coltura era un giovane studente di Arborea, diciottenne. Sorpreso mentre si dedicava con impegno all'impianto di irrigazione, probabilmente cercando di dare alle sue piante tutta l'acqua che meritavano, è finito in manette. Ma chissà, forse voleva semplicemente garantire un'irrigazione "alto livello"! La sorpresa non finisce qui. Il giovane aveva tutto l'occorrente: 80 kg di marijuana già pronta, fertilizzanti e fitofarmaci per una coltivazione di qualità. Un vero e proprio pollice verde! Ma, ahimè, la sua varietà di canapa, pur essendo bassa e folta, era ricca di delta-9-THC, rendendola poco "amichevole" per le leggi vigenti. L'intervento ha poi portato i carabinieri in un capannone, poco distante dalla piantagione, dove hanno trovato ulteriori "sorprese verdi". La percentuale di THC? Un "sorprendente" 3,33%, ben oltre i limiti consentiti. Ma non preoccupiamoci per la sorte delle piante: sono state delicatamente campionate e trasformate in accoglienti rotoballe, pronte per essere distrutte una volta terminati gli adempimenti giudiziari. Questa operazione ha segnato uno dei sequestri più rilevanti della regione. E mentre le indagini continuano, una cosa è certa: nel campo dell'agricoltura, il nostro giovane studente aveva sicuramente un talento... unico nel suo genere!