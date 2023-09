Cronaca Rete di ricatti sessuali ad Olbia: Indagini in corso su un giovane di nota famiglia

Un drammatico scenario si sta delineando ad Olbia, dove un giovane di 25 anni, appartenente a una famiglia di spicco della città, è al centro di un'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania. L’ombra dell’accusa è pesante: la creazione di una rete di ricatti sessuali che avrebbe coinvolto circa venti ragazze, alcune delle quali ancora minorenni. Dalle indagini è emerso che il ragazzo avrebbe acquisito foto e video a sfondo sessuale raffiguranti le presunte vittime. Secondo il quotidiano L’Unione Sarda, egli avrebbe poi utilizzato questi materiali per esercitare pressione sulle ragazze, richiedendo prestazioni sessuali in cambio del silenzio. La minaccia di divulgare online il materiale era la leva utilizzata in caso di resistenza da parte delle giovani coinvolte. Questo torbido scenario è venuto alla luce grazie alla coraggiosa denuncia di una delle vittime, portando all'emergere di numerosi altri casi simili. La città attende ora l'esito delle indagini, sperando che la giustizia faccia il suo corso e che tali fatti non si ripetano.