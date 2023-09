Risposta del tribunale di Cagliari sulla gestione aeroportuale: Una vittoria per la tutela dei diritti sardi

Ha posto l'accento su una questione centrale: quale ruolo dovrebbero avere gli aeroporti sardi nell'ambito delle politiche regionali? Pais afferma con convinzione che "garantire i diritti della Sardegna e dei sardi viene prima di qualsiasi conto economico". In questa prospettiva, l'azione del Presidente Christian Solinas e dell'assessore Moro è essenziale per proteggere gli interessi della Sardegna e assicurare il diritto alla mobilità dei suoi cittadini.





Michele Pais ha concluso sottolineando l'importanza degli aeroporti non solo dal punto di vista economico ma anche sociale per la Sardegna. Essi sono "le porte di accesso e di uscita", vitali per il diritto di circolazione e il principio di uguaglianza garantiti dalla Costituzione. Pais ha rimarcato l'importanza del ruolo della Regione nella promozione degli investimenti aeroportuali e delle politiche di sviluppo, sottolineando che, ora più che mai dopo questa sentenza, la Sardegna deve avere una posizione di rilievo nella pianificazione dei trasporti e nel settore turistico, che ha dirette implicazioni sulle opportunità di lavoro per i cittadini sardi.

Questa mattina, una decisione cruciale è stata presa dal Tribunale di Cagliari, che pone la Regione Sardegna al centro della politica dei trasporti regionale. Gli effetti delle delibere che avevano ristabilito il nuovo assetto societario di Geasar e Sogeaal, le entità responsabili degli aeroporti di Alghero e Olbia, sono stati sospesi. Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha commentato: "Il Tribunale di Cagliari ha stabilito che la fusione delle due società di gestione va sospesa ed è funzionale ad una più ampia valutazione della vicenda". Questo è il risultato di un'attenta riflessione sulla necessità di equilibrare una gestione economica efficace degli aeroporti con l'interesse fondamentale di assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini sardi. Pais ha sottolineato ulteriormente la necessità di una chiara comprensione del piano industriale, domandandosi quali siano gli investimenti programmati e le misure pensate per la tutela dei lavoratori.