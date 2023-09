Tre giorni di giochi e spettacoli con Family Fest a Cagliari

“Dopo un'estate ricca di eventi, riprendiamo la stagione autunnale con un grande evento dedicato alle famiglie e ai bambini, proprio in questo momento in cui riprendono le scuole”, rimarca l'assessore al Turismo e Attività produttive, Alessandro Sorgia. Il Parco della Musica offre una sede centrale e comoda con numerose attività economiche sia all'interno che nelle vicinanze. Gli organizzatori del Team Invitas promettono un'edizione completamente nuova con giochi all'aria aperta e numerosi spettacoli musicali, tra cui Encanto, Frozen, Aladdin e Coco. Per il pranzo e la cena, saranno disponibili diversi punti ristoro con proposte adatte anche ai più piccoli. L'ingresso ai giochi e agli spettacoli è completamente gratuito, rendendo il Family Fest un'opportunità imperdibile per trascorrere del tempo di qualità in famiglia.

Dal 15 al 17 settembre, il Parco della Musica di Cagliari si trasformerà in un luogo di festa per le famiglie e i più piccoli con il gran gala del Family Fest. L'evento, che inizierà alle 18 di venerdì 15 settembre, promette tre giorni di divertimento all'aria aperta e spettacoli magici. Il Family Fest 2023 è un evento innovativo interamente dedicato alle famiglie, con un focus sui giochi tradizionali come il tiro alla fune e la corsa nei sacchi. I personaggi dei cartoni animati e del mondo fantasy, tra cui Masha e Orso, la famiglia Disney e tanti altri, saranno presenti per intrattenere i più giovani.