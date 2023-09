Quartu: Incidente in Viale Colombo - Ubriaco investe donna sulle strisce pedonali

Nel pomeriggio di ieri, in viale Colombo a Quartu Sant'Elena, un uomo di 78 anni, sotto l'effetto dell'alcol, ha investito una donna di 57 anni mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il conducente, originario della provincia di Nuoro ma residente a Quartu, è stato subito sottoposto all'alcoltest dai carabinieri, con un risultato sconcertante: ben 1,73 grammi per litro, ovvero oltre il triplo del limite legale.





Le autorità hanno immediatamente ritirato la sua patente e sequestrato il suo veicolo, una Mercedes classe A. La donna, purtroppo, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari. Sebbene la sua condizione sia definita come "in prognosi riservata", fortunatamente non risulta in pericolo di vita. Questo incidente solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza stradale e sul comportamento di chi si mette alla guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche.

Cagliari risente ancora una volta delle conseguenze della guida in stato di ebbrezza, poco dopo il tragico incidente che ha causato la morte di quattro giovani lo scorso weekend.