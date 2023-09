Sparito da Cala Gonone il gattino Neve: Una Minicrociera in Regalo a chi lo troverà!

"La nostra casa sembra vuota senza Neve. È un pezzo del nostro cuore", esprimono con occhi lucidi. Per loro, Neve non è solo un animale, ma un compagno insostituibile, un vero e proprio quarto fratellino. Il piccolo Daniele, con occhi da cerbiatto, lancia un appello che tocca le corde dell'anima: "Se aiuti a riportare Neve da noi, nonno ti regala una minicrociera nel Golfo di Orosei".





Sì, avete capito bene! La generosità della famiglia non conosce limiti. Luciano Fancello, il nonno con il cuore d'oro, ha messo a disposizione la sua motonave, la Tio Pepe, per chiunque possa riportare il sorriso sui volti dei suoi nipoti. Le voci si stanno diffondendo velocemente, e tutto Cala Gonone è in fermento alla ricerca del piccolo Neve. Amici, parenti, vicini e perfetti sconosciuti, tutti si sono uniti in questa affascinante e commovente caccia al tesoro. "Voglio solo rivedere i miei nipoti felici," confida Luciano all'ANSA.





"Loro credono che Neve possa essere in qualche cortile e magari chi l'ha trovato non sa che lo stiamo cercando. Non posso fare a meno di fare tutto il possibile per aiutarli". Condividete, diffondete la parola, fate girare questa storia! Neve potrebbe essere ovunque, anche nella vostra strada, nel vostro cortile. Se l'avete visto o avete informazioni, pensate a quei tre volti speranzosi e restituite la loro gioia. E, come se non bastasse, avrete la possibilità di vivere una magica esperienza in barca nel paradiso del Golfo di Orosei. Non è solo la ricerca di un gattino, è un viaggio alla scoperta dell'amore e della solidarietà.

Un piccolo micio bianco di nome Neve ha conquistato i cuori di un intero paese. Questo piccolo amico felino, distinguibile per la coda, le orecchie e le zampe scure, è scomparso da una settimana da viale Bue Marino, Cala Gonone. Gli abitanti della suggestiva località sarda sono mobilitati come non mai, ma sono tre fratellini a condurre la carica: Marco, Emanuele e Daniele. La disperazione dei tre piccoli, di 11, 9 e 3 anni, è palpabile.